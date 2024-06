Sicilia, che spettacolo: Martin Scorsese sceglie l’isola come set per il prossimo film

StrettoWeb

La Sicilia, terra incantevole di paesaggi unici tanto da sembrare usciti da un film. Uno spettacolo da togliere il fiato e lo sa bene il regista e produttore Martin Scorsese che ha scelto l’isola per le riprese del suo prossimo docufilm. Il pare di “Taxi Driver” e “Quei bravi ragazzi”, di origine siciliana, ha optato per diverse location disseminate per la bella isola: ed è qui che prenderanno vita le storie dei naufragi avvenuti nell’antichità basati sugli studi della dell’archeologa subacquea Lisa Briggs, docente e ricercatrice dell’Università di Cranfield in Inghilterra.

Le riprese partiranno già nell’estate grazie alla collaborazione anche dell’assessorato dei Beni Culturali della Regione Sicilia. Tra le location, oltre al Canale di Sicilia, anche il Trapanese con il Parco Selinunte, a Pantelleria, a Marausa – dove è recente il ritrovamento del relitto “Marausa 2”- e, ancora, a Mazara del Vallo e al museo archeologico regionale Salinas di Palermo. Menzione d’onore per Polizzi Generosa, cittadina d’origine dei nonni del regista.

