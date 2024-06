Dalla Sicilia l’olio che alimenterà la tomba di San Francesco ad Assisi

StrettoWeb

L’olio che alimenta la lampada votiva che arde giorno e notte sulla tomba di San Francesco, ad Assisi, quest’anno arriverà dalla Sicilia. L’evento ‘Assisi – Sicilia’ è stato presentato a Palazzo d’Orleans di Palermo dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, e dal presidente della Conferenza episcopale siciliana, monsignor Antonino Raspanti.

Ogni anno l’olio per la lampada votiva sulla tomba del patrono d’Italia arriva da una regione diversa, in occasione della festa del 4 ottobre. Le chiese siciliane, quindi, doneranno mille litri di olio (60 per ogni diocesi) per alimentare la lampada di Assisi. La quantità eccedente rimarrà a disposizione delle Caritas diocesane. Nell’occasione è stato svelato anche il logo che contrassegnerà tutti gli eventi in grado di attirare migliaia di pellegrini, realizzato dalla Regione Siciliana.

“La Sicilia dopo venti anni sarà protagonista nella consegna di un olio che significa fratellanza, solidarietà e attenzione ai poveri – ha affermato Schifani -, nel solco dell’esempio di San Francesco. Valori che interpretiamo nella nostra azione di governo. Vivremo una giornata magica, in cui tutti i siciliani saranno protagonisti in questo spirito di attenzione ai poveri. La politica deve accompagnare i fatti alle parole – ha concluso il governatore – facendo in modo che chi non ce la fa possa trovare sostegno da parte delle istituzioni”.

