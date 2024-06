Siccità, situazione sempre più seria: il livello della Diga del Menta è crollato | FOTO e VIDEO

StrettoWeb

Sempre più seria la situazione della siccità che sta interessando Calabria e Sicilia in queste settimane di inizio estate. Ieri la Sorical ha annunciato l’inizio del razionamento idrico a Reggio Calabria. La diga del Menta ha un volume di invaso del 47,7%, rispetto alla sua massima capacità, mentre lo scorso anno si trovava a circa l’85% e due anni fa il volume d’invaso era al 92% della massima capacità.

Eloquenti le immagini a corredo dell’articolo.

Siccità, le condizioni della Diga del Menta sotto il 48% della propria capacità

Secondo i dati elaborati dai tecnici della Sorical, è necessario ridurre i prelievi per garantire la produzione di acqua potabile fino al prossimo autunno. Rimanendo nel reggino, l’acquedotto Tuccio, che alimenta i comuni tra Melito Porto Salvo e la zona sud di Reggio Calabria, registra -50% di produzione. Cali importanti registrano le sorgenti Novito a servizio di Agnana, Canolo e alcune frazioni di Locri e Siderno; in calo del 30% anche le sorgenti Acqua Calda che alimenta Stilo, e Bragatorno per la città di Gerace. Una grave siccità sta interessando anche la città di Palmi, al bilancio idrico mancano 35 litri al secondo con il consorzio Vina, costretto ad effettuare le chiusure notturne per consentire un adeguato accumulo dei serbatoi. Qui Sorical ha attivato un tavolo tecnico e, in accordo con Arrical e Regione, si stanno requisendo alcuni pozzi privati per affrontare l’emergenza dei prossimi mesi. Più a sud ,anche Bagnara Calabra ha alcune sorgenti in crisi, in questo caso Sorical e uffici comunali, si sono già attivati per integrare funzionalmente alcunischemi acquedottistici.

Gli addetti della Sorical ad effettuare delle manovre in alcune zone per garantire l’alimentazione idropotabile in tutti i quartieri della città. In particolare, in queste ore, a causa del calo continuo della portata dell’acquedotto Tuccio e anche degli elevati consumi registrati, nelle zone di Vito Superiore, Pietratorta, Condera, Eramo Superiore, Pellaro Località Pantano, Lume, Ribergo, Nocille e Bocale, si sta procedendo a una distribuzione per zone in modo da garantire, per quanto tecnicamente possibile, una uniformità dell’erogazione della risorsa idrica alle utenze.

Tali manovre “si rendono necessarie perché nei fine settimana si registrano repentini aumenti di consumi“, spiega la Sorical in una nota. La stessa Sorical invita i cittadini di Reggio Calabria e dei paesi della fascia jonica, a contenere i consumi e a utilizzare esclusivamente la risorsa idrica per usi idropotabili.

Nei giorni scorsi l’amministratore unico di Sorical, Cataldo Calabretta, spiegava: “Siamo in piena emergenza e stiamo cercando di mitigare gli effetti della carenza idrica. I Sindaci ci chiedono continuamente maggiore risorsa, ma non sempre è disponibile, ci sono sorgenti che hanno perso il 50% delle portate, la diga del Menta è al 47% della capacità di riempimento. Con il caldo poi quadri elettrici ed elettropompe vanno in avaria, le condotte per portare più acqua vengono sollecitate e si rompono.” Per l’emergenza sono state allertate la Protezione Civile e le Prefetture e le riunioni sono diverse.

“Prima che partisse il percorso di riforma del servizio idrico integrato la Calabria era l’unica regione italiana a non aver attuato la “legge Galli” ed avere circa 400 gestioni in economica decadute dal 2014. Nonostante diverse diffide del Governo a partire dal 2015, i sindaci calabresi per decenni hanno mostrato resistenze al cambiamento. Con il governo Occhiuto si è riusciti a fare ciò che altri avevano solo annunciato. L’avvocato Cataldo Calabretta ha guidato la società nel complesso periodo di trasformazione e di uscita dallo stato di liquidazione. La sua mission è stata anche quella di verificare se ci fossero le condizioni affinché la Sorical, fino a quel momento gestore solo degli acquedotti regionali, fosse nelle condizioni economiche e giuridiche di ricevere l’affidamento in house del servizio idrico integrato. Operazione conclusasi nell’ottobre 2022“, ha detto Calabretta.

Un grande sospiro di sollievo potrebbe arrivare la prossima settimana quando, dopo il caldo di domenica e lunedì, da martedì 2 luglio inizierà un periodo molto più fresco e tornerà la pioggia anche in Calabria.

