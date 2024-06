Siccità e stress idrico, domani incontro a Messina

StrettoWeb

Domani, venerdì 21 giugno, alle ore 10.30, nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca, Comune di Messina e AMAM terranno una conferenza stampa. All’incontro saranno presenti il sindaco Federico Basile con gli assessori interessati per delega Francesco Caminiti e Massimiliano Minutoli e il direttore generale dell’ente Salvo Puccio; per AMAM prenderà parte la presidente Loredana Bonasera con il CdA rappresentato dai componenti Alessandra Franza e Adriano Grassi e il direttore generale dell’Azienda Pierfrancesco Donato.

La gestione del servizio tra siccità diffusa e ‘stress idrico’ saranno le tematiche principali trattate dai rappresentanti di Comune e AMAM, cui si aggiugono la presentazione delle azioni programmate e i progetti in corso predisposti per soddisfare l’utenza e salvaguardare la risorsa acqua. L’appuntamento con i giornalisti sarà anche occasione per illustrare l’attuale crisi del settore idrico sulla base del trend registrato a livello siciliano e nazionale; nonchè i piani organizzativi definiti in sinergia da Comune, Protezione Civile e AMAM, con le misure a supporto della popolazione.

