Siccità e crisi idrica a Messina, Amam riduce gli orari di distribuzione dell’acqua. L’ELENCO con gli ORARI

Nella sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca, Comune di Messina e AMAM, hanno tenuto un incontro sull’emergenza siccità e sulla crisi idrica. All’incontro erano presenti il sindaco Federico Basile con gli assessori interessati per delega Francesco Caminiti e Massimiliano Minutoli e il direttore generale dell’ente Salvo Puccio; per AMAM ha preso parte il presidente Loredana Bonasera con il CdA rappresentato dai componenti Alessandra Franza e Adriano Grassi e il direttore generale dell’Azienda Pierfrancesco Donato.

La gestione del servizio tra siccità diffusa e ‘stress idrico’ sono state le tematiche principali trattate dai rappresentanti di Comune e AMAM, cui si sono aggiunte la presentazione delle azioni programmate e i progetti in corso predisposti per soddisfare l’utenza e salvaguardare la risorsa acqua. Illustrati anche i piani organizzativi definiti in sinergia da Comune, Protezione Civile e AMAM, con le misure a supporto della popolazione.

“Evitare allarmismi”

“Stiamo cercando nuovi pozzi per usi potabili e non, in tutta la città. Chiedo di evitare allarmismi, che non fanno bene alla città. Il problema esiste ma abbiamo messo in campo tutti i progetti possibili per ridurlo”, ha affermato il presidente Loredana Bonasera.

La situazione degli acquedotti

La disponibilità dall’acquedotto Fiumefreddo si è ridotta più o meno del 60%. Mentre l’acquedotto della Santissima si è ridotto del 50% passando da 200 litri al secondo a soli 100.

Riduzione l’acqua

Pubblicata sul sito dell’Amam la tabella con l’inizio e la fine dell’erogazione dell’acqua zona per zona. In media la riduzione dell’acqua sarà di un paio di ore.

