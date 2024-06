La sfilata di Mariella Ficara: eleganza e creatività tra i giardini di Eracle a Reggio Calabria

StrettoWeb

Mariella Ficara è una talentuosa stilista di Reggio Calabria che crea abiti originali per ogni occasione. Domenica 9 giugno alle 20.00 avrà luogo la sua prima sfilata di moda presso la splendida location “I giardini di Eracle” a Reggio Calabria. Questa sarà un’occasione imperdibile per ammirare le creazioni uniche e innovative di Mariella, che saprà sicuramente stupire e affascinare il pubblico con il suo talento e la sua creatività. Per chi non potrà essere presente di persona, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube “E20 Reggio Calabria”, quindi sarà possibile seguire comodamente la sfilata da PC o smarphone da questo link: https://www.youtube.com/channel/UCslTHjas8utOagJMyICQe-Q.

Sarà l’occasione di scoprire il mondo affascinante e ricco di creatività di Mariella Ficara, una designer che sta conquistando il nostro cuore con le sue splendide creazioni. Il giardino di Eracle è una location incredibile, un vero gioiello nel cuore di Reggio Calabria. La sua architettura muraria è ispirata all’antica Roma e la sua atmosfera magica danno la sensazione di un viaggio nel tempo.

La filosofia alla base di questo spazio, fondata sull’idea di aggregare la comunità locale per promuovere eventi culturali e sociali, è davvero ammirevole. Il dottor Salvatore Borrelli ha davvero creato qualcosa di speciale qui, offrendo un luogo unico dove la mitologia e la storia si fondono in un mix affascinante. Vera e propria oasi di pace e tranquillità, il giardino di Eracle è una location perfetta per organizzare eventi di ogni genere e rappresenta il luogo ideale per unire le persone e creare legami tra la comunità.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.