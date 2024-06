Le sette vite di Amantea Comics, le sette vite di Stefania Mari

StrettoWeb

L’evento calabrese dedicato alla condivisione della cultura pop e fumettistica, nato nel 2018 e organizzato stabilmente nel cuore di Amantea nel ricordo sempre vivo di Stefania Mari, si prepara alla sua settima edizione che si terrà, come consuetudine, nel mese di agosto.

La manifestazione rappresenta oramai un solido punto di riferimento della cultura nerd in Calabria; da anni, infatti, Amantea Comics si impegna nella divulgazione di contenuti di cultura pop, facendosi al contempo portavoce di valori fondamentali, quali la riscoperta dello stare insieme e il sentimento di appartenenza.

La prossima edizione dell’evento, intitolato Amantea Comics New Born, si svolgerà nella città di Amantea, presso il Campus Temesa, nelle giornate del 19 e 20 agosto 2024 a ingresso gratuito. Il titolo scelto quest’anno vuole essere un esplicito riferimento a un’ideale del festival che riparta da sé e dai suoi valori fondanti, sempre rivendicati fin dalla sua nascita nel 2018.

L’obiettivo, infatti, sarà di rimettere in scena le più grandi passioni di Stefania Mari, attorno alle quali, come già nelle precedenti edizioni, si svilupperanno le attività di entrambe le giornate di questa nuova promettente edizione.

Il tema di Amantea Comics New Born si snoderà tra universi distopici e insoliti mondi paralleli e sarà declinato dalla scienza all’arte, dalla narrativa al cinema per arrivare alla serialità. Tra gli ospiti di questa edizione Joy Saltarelli, doppiatrice e attrice nota per aver prestato la voce a Jennifer Lawrence in The Hunger Games, saga che sarà al centro di molti degli incontri dell’evento.

I temi saranno affrontati, come già in passato, sia dal punto di vista propriamente scientifico, con alcuni momenti seminariali con esperti del settore, sia dal punto di vista ludico, attraverso attività alle quali prenderanno parte alcune associazioni attive sul territorio quali la Joka Calabria. Si riconferma anche la collaborazione con la Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori “SuperScienceMe” dell’Università della Calabria, con cui verranno organizzati momenti di dibattito e approfondimenti.

Amantea Comics New Born non tralascia i momenti musicali a tema diretti anche quest’anno dal nerdofonista Gax Win; e viene riproposto anche il contest per illustratori che, per questa sua quarta edizione, accoglie in giuria: l’autore della pagina virale Umanità Illustrata, Antonio Federico, l’illustratrice Maria Amantea e il fumettista Marco Serravalle.

Una novità dell’edizione 2024 sarà l’omaggio alla saga Dragon Ball, organizzato in occasione della recente scomparsa del suo autore Akira Toriyama, e al manga e anime Nana, entrambi celebrati attraverso raduni cosplay e angoli tematici.

In ciascuna di queste occasioni non mancherà soprattutto la magia alla quale Amantea Comics ci ha abituati negli anni: nella giornata del 19 agosto si svolgerà l’immancabile lettura de Il piccolo principe con annessa mostra dalla collezione privata, momento che contribuirà a ricreare un’atmosfera sospesa tra sogno e realtà, sempre nell’amore per la condivisione e la gioia dello stare insieme.

Il programma definitivo dell’evento verrà divulgato nel mese di agosto sui canali social e sul sito web ufficiale dell’evento.

