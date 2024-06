Serie D, quando inizia la stagione 2024-2025: ufficiale la data della prima giornata

StrettoWeb

Con una breve nota sul sito ufficiale, il Dipartimento Interregionale L.N.D. ha stabilito le date di inizio dei campionati relativi alla stagione sportiva 2024/2025 di Serie D, la categoria in cui anche l’anno prossima militerà la Reggina, pronta a chiamarsi così entro qualche settimana in seguito alla richiesta in Federazione.

La stagione inizierà ufficialmente il 25 agosto, con la Coppa Italia, mentre la prima giornata si giocherà dopo due settimane, l’8 settembre. Il 14, invece, avrà inizio il Campionato Nazionale Juniores.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.