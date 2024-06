Serie D, nuova proprietà per il Locri: il Sindaco ringrazia l’ex Presidente Mollica

StrettoWeb

Cambio della guardia in casa Locri. Nuova proprietà e nuovo progetto sportivo per il club reggino di Serie D, salvatosi al fotofinish dopo il playout contro il San Luca. Il Sindaco di Locri Giuseppe Fontana, ricevuta la comunicazione ufficiale da parte del Presidente dell’A.C. Locri 1909 Giuseppe Mollica sul passaggio di proprietà del sodalizio amaranto, così commenta.

“Ringrazio di cuore il Presidente Mollica per quanto fatto in questi anni per l’A.C. Locri 1909 e per l’intera città, raggiungendo risultati sportivi incredibili che hanno dato lustro all’immagine sportiva e sociale dell’intera cittadina, anche fuori regione. Un ringraziamento speciale va a lui e al suo staff che in questi 5 anni, compresi quelli difficili del Covid, ci hanno fatto gioire ed esultare per la mitica maglia amaranto. Di contro, apprendo che il passaggio alla nuova proprietà si è concluso senza intoppi, e, pertanto, auguro alla nuova dirigenza le migliore fortune per l’A.C. Locri 1909 e per l’intera città, in vista della prossima stagione sportiva 2024/25”.

