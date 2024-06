Serie D, Antonio Pipicella nominato Direttore Generale del Locri

StrettoWeb

L’A.C. Locri 1909 nella persona del Presidente Cesare Polifroni è lieta di annunciare la “nomina di Antonio Pipicella come nuovo Direttore Generale del club. La scelta, rappresenta un passo importante per il futuro della nostra storica società calcistica. Con una carriera ricca di esperienza, nonostante la giovane età, Antonio Pipicella porta con sé una visione strategica e una passione indomabile per lo sport. Il suo arrivo segna un nuovo capitolo per l’A.C. Locri 1909, in cui l’ambizione e la dedizione saranno i pilastri su cui costruire un futuro ancora più luminoso”.

“È con grande orgoglio e senso di responsabilità che accetto il ruolo di Direttore Generale dell’A.C. Locri 1909”, ha dichiarato Pipicella. “Essere parte di una squadra con una storia così prestigiosa e radicata nel cuore della città di Locri è un privilegio. Non vedo l’ora di lavorare con il team, i giocatori e tutti i sostenitori per portare il Locri sempre più in alto”.

Il Presidente dell’A.C. Locri 1909, Cesare Polifroni, ha espresso grande soddisfazione per la nomina: “Antonio Pipicella incarna perfettamente i valori e la visione del nostro club. La sua esperienza e il suo impegno saranno fondamentali per guidarci verso nuovi traguardi. Siamo convinti che sotto la sua guida, l’A.C. Locri 1909 continuerà a crescere e a regalare grandi emozioni ai nostri tifosi”.

“La città di Locri, con la sua ricca tradizione calcistica e il suo fervente amore per lo sport, accoglie con entusiasmo questa nuova avventura. Pipicella avrà il compito di consolidare i successi passati e di lavorare instancabilmente per costruire un futuro all’insegna della professionalità e dell’innovazione. Tutto il personale e i tifosi dell’A.C. Locri 1909 danno il benvenuto ad Antonio Pipicella e gli augurano un percorso ricco di soddisfazioni e successi. Siamo certi che con la sua guida, il nostro club saprà affrontare le sfide future con determinazione e spirito vincente”, si legge nella nota.

