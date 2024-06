Serie C, tutte le date della prossima stagione: inizio, soste, Coppa Italia e non solo

StrettoWeb

La Serie C, con una nota sul sito ufficiale, ha reso note le date relative alla nuova stagione calcistica, la 2024-2025. Si parte prestissimo con la Coppa Italia, in campo l’11 agosto per il Primo Turno e il 18 per il Secondo Turno. La settimana successiva, il 25 agosto, l’inizio del campionato.

I turni infrasettimanali saranno tre, con date ancora a stabilire, mentre la sosta sarà quella del 29 dicembre, post natalizia. Il campionato termina il 27 aprile. Da lì lascerà spazio a playoff e playout.

