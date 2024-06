Il senatore Germanà: “con l’autonomia differenziata avremo una migliore gestione delle risorse e servizi più efficienti”

StrettoWeb

“I divari territoriali sappiamo tutti che esistono e la colpa non può essere certo dell’Autonomia che non c’era. È chiaro, quindi, che chi alimenta la polemica, lo fa in maniera strumentale in perfetto stile sinistra/catastrofista che fortunatamente non governa più il Paese. La crescita di tutte le forze di centrodestra alle ultime elezioni europee è la conferma che stiamo facendo bene. Da un lato, l’Autonomia differenziata che ci consentirà di gestire al meglio le risorse a disposizione per offrire servizi più efficienti, dall’altro il Ponte sullo Stretto, opera strategica che ci permetterà di ridurre il gap infrastrutturale con il resto del Paese. Con la Lega al governo, sviluppo e crescita da Nord a Sud”. Così in una nota il senatore siciliano Nino Germanà, vicepresidente del Gruppo Lega a Palazzo Madama.

