Scienza e logica: a Reggio la lezione “Incompletezza & Indeterminazione. La sfida di Kurt Gödel”

Martedì 11 giugno alle ore 21, presso il Planetario “Phitagoras” di Reggio Calabria, la lezione “Incompletezza & Indeterminazione. La sfida di Kurt Gödel”. Dopo i saluti delle autorità e l’introduzione della Presidente del Planetario prof. Angela Misiano, il prof. Gianfranco Cordì, PhD (Università di Catania) intraprenderà, attraverso questa lezione, il tentativo di attualizzare il “Teorema di Gödel” all’interno dell’odierno contesto della scienza della logica e, più in generale, della riflessione scientifica. “I due concetti di “incompletezza” e “indeterminazione” (quest’ultimo lo si deve allo scienziato Werner Heisemberg) ci condurranno a una nuova comprensione non solo delle stesse capacità della mente umana ma anche dei limiti della conoscenza”, si legge in una nota.

“L’importanza dei risultati ottenuti da Kurt Gödel, infatti, se è vero che è da considerarsi appannaggio della sola matematica, è altresì vero che – coi progressi novecenteschi dell’intero panorama scientifico, con l’avvento della nozione di «complessità» (e di “sistemi complessi”) ed, infine, con la nascita di nuove branche del sapere (le neuroscienze, le discipline relative alle logiche “fuzzy”, la speculazione attualissima intorno all’”intelligenza artificiale”) – può essere “esteso” nei dintorni di una nuova considerazione filosofica non solo dell’essere umano ma anche della stessa realtà. Il prof. Gianfranco Cordì è laureato in filosofia della scienza e si occupa di problemi epistemologici e di storia del pensiero scientifico; ha scritto 21 libri che spaziano dalla letteratura alla filosofia. Seguirà alla lezione la visione del cielo di giugno realizzata dallo staff del Planetario”.

