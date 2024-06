Scambio politico-mafioso a Reggio Calabria, la Commissione parlamentare Antimafia chiede gli atti dell’inchiesta sulle elezioni di Falcomatà a Sindaco

StrettoWeb

A quanto si apprende, la Commissione parlamentare Antimafia, presieduta da Chiara Colosimo, ha chiesto gli atti dell’inchiesta sul presunto condizionamento delle elezioni del Consiglio Regionale della Calabria e del consiglio comunale della Reggio Calabria tra il 2020 e 2021. Come avvenuto già in inchieste simili la Commissione si è mossa per acquisire gli atti dell’indagine condotta dal Ros sotto il coordinamento della procura di Reggio Calabria.

