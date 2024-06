“Sant’Agata e Reggio Calabria: storia di due città vicine, tra rivalità e alleanze”

StrettoWeb

“Sant’Agata e Reggio. Storia di due città vicine, tra rivalità e alleanze”. Questo il titolo dell’incontro che si terrà mercoledì 26 giugno, ore 19, presso il Circolo Reggio Sud e che vedrà come relatori: Tommy Massara, operatore culturale Circolo Reggio Sud; Valeria Varà, funzionario architetto del Ministero della Cultura e Orlando Sorgonà, docente di discipline umanistiche e storico. “Proprio come Sparta e Atene, sempre rivali ma unite nel fronteggiare il nemico comune, Sant’Agata e Reggio mostravano questo rapporto di vicinanza e rivalità, dovuto soprattutto a questioni territoriali, dove però non sono mancati momenti di aiuto reciproco, come in occasione delle invasioni saracene e turche”, si legge nella nota.

“Sin dal periodo Angioino, dove in più occasione i sovrani dovettero intervenire direttamente per risolvere i contrasti, la storia delle due città è ricca di episodi e aneddoti poco conosciuti che verranno raccontati in occasione della serata. Un evento inedito e di alto livello culturale che ci permetterà, attraverso lo studio della nostra storia, di comprendere meglio alcuni aspetti del territorio reggino, alla scoperta di un passato che sembra lontano ma i cui riverberi ancora oggi si manifestano nei modi e nelle abitudini dei due centri”, si aggiunge.

