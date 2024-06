A Santa Maria del Cedro si è insediato il nuovo Consiglio Comunale

StrettoWeb

È stata ufficializzata la composizione del Consiglio comunale di Santa Maria del Cedro, rinnovato a seguito delle elezioni amministrative degli scorsi sabato 8 e domenica 9 giugno 2024.

Come reso noto nell’immediatezza dello spoglio delle schede elettorali, Ugo Vetere, avvocato di 54 anni, è stato eletto sindaco. Per lui si tratta del terzo mandato consecutivo alla guida dell’ente di via Nazionale.

Sono stati quindi proclamati i consiglieri comunali che siederanno nella pubblica assemblea. Per la lista “Continuità e concretezza”, guidata da Vetere, che ha ottenuto 2.705 voti (82,60%), sono stati eletti in maggioranza Emanuela Dito, Silvio Sollazzo, Ivano Marino, Tonino Montesano, Romina Farace, Sonny Francesco Guaglianone, Giuseppe Deietti e Pasquale Dolce.

I quattro seggi spettanti alla minoranza vanno alla lista “Insieme per il Futuro” alla quale sono andate 570 preferenze (17,40%). Siederanno dunque in consiglio comunale Biagio Farace, candidato alla carica di sindaco, Paolo Arieta, Carla Ursino e Marco Aulicino.

