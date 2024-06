A Santa Maria del Cedro assegnate le deleghe comunali

StrettoWeb

Il sindaco del Comune di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, ha assegnato con proprio decreto di oggi, venerdì 28 giugno 2024, le deleghe ai consiglieri comunali di maggioranza. Il conferimento di incarichi era stato preannunciato nei giorni scorsi, in vista del primo consiglio comunale in programma, in prima convocazione, domenica 30 giugno 2024. Al consigliere Giuseppe Deietti: Politiche giovanili, Sanità, Risorse educative, Salute e benessere della persona, Rapporti con la Croce Rossa, Rapporti con Asp, guardie mediche, servizio 118, strutture socio sanitarie pubbliche e case di cura private.

Al consigliere Pasquale Dolce: Famiglia, Politiche dell’Infanzia, Diritti dei Bambini, Volontariato, Associazionismo, Minoranze etniche e linguistiche, Rapporti con i centri anziani. Al consigliere Romina Farace: Contenzioso, Lotta all’usura, Formazione professionale, Politiche per la casa, Cultura, Rapporti con gli uffici giudiziari, Organismo per la composizione della crisi da sovra indebitamento, Pari opportunità, Disabilità, Intitolazione di piazze, strade e slarghi, Toponomastica.

Al consigliere Sonny Francesco Guaglianone: Attività produttive, Tutela dei consumatori, Turismo, Tutela del mare, Commercio, Sviluppo e recupero delle periferie, Fiere e Mercati. Al consigliere Ivano Marino: Ambiente e verde pubblico, Decoro e arredo urbano, Diritti degli animali, Artigianato, Grandi Eventi, Sistemi informativi e innovazione, Aree cittadine, Consigli di zona, Consiglio comunale dei giovani, Rappresentanza dell’ente per gli eventi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale oltre che con le aziende, Rapporti per l’organizzazione di nuovi gemellaggi e prosecuzione di quelli in essere, Imprenditoria giovanile e femminile, Valorizzazione della cultura e coltura del cedro, rapporti con la comunità ebraica e promozione dei prodotti tipici marchio Dop, Rapporti con i cedricoltori, con i consorzi e le accademie, Tutela marchio Deco.

Al consigliere Silvio Sollazzo: Sport e tempo libero, Centro storico, Politiche per l’integrazione e inclusione sociale, Tutela delle acque, Gestione strutture e impianti sportivi, Rapporti con le associazioni a carattere sportivo. Al consigliere Tonino Montesano: Gestione rifiuti e bonifica, Caccia e pesca, Tutela della montagna e del bosco, Tutela del Suolo, Protezione civile, Agricoltura, Depurazione, Rapporti con la società partecipata Municipalizzata comunale e altre partecipate come il Patto Territoriale ed il Gal Riviera del Cedri, Beni archeologici, storici e monumentali, musei e biblioteche, Manutenzione del territorio, Aree Pip, Isola ecologica e stazione di trasferenza, Polizia Locale.

Gli incarichi, viene precisato, “vengono conferiti alo scopo di rendere più efficace lo svolgimento del mandato del sindaco e di realizzare un miglior collegamento istituzionale tra organi eletti e società civile”. Le deleghe non possono produrre effetti giuridici esterni, non potendo i consiglieri assumere atti spettanti agli organi burocratici. I consiglieri comunali delegati relazioneranno al sindaco di Santa Maria del Cedro, che adotterà le iniziative ritenute opportune. Le deleghe, infine, sono a titolo gratuito, durano quanto il mandato e possono essere modificate e revocate in qualsiasi momento dal primo cittadino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.