Sanità, Conte: “è un disastro da Nord a Sud provocato da Meloni”

“La sanità è un disastro, da nord a sud. Speravo che dopo quello che avevamo attraversato ci fosse una svolta. Stiamo tornando al passato. Dice che ha messo 3 miliardi, ma non sono nulla. Siamo scesi dal 7 al 6,3% del Pil, ai minimi dal 2007. Non c’è una prospettiva di investimento. E’ stato vergognoso presentare in campagna elettorale un decreto per tagliare le liste d’attesa in sanità“. Lo dice il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, nel comizio di chiusura della campagna elettorale a Palermo.

