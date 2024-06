Sangiuliano, una ne fa e cento ne sbaglia: “Colombo ha circumnavigato la terra grazie alle teorie di Galileo”

StrettoWeb

E niente. Dopo i libri candidati al Premio Strega che non ha avuto tempo di leggere perché, forse, troppo preso dagli impegni istituzionali, Sangiuliano ci ricasca: il Ministro della Cultura – a quanto pare solo di nome ma non di fatto – ne ha sparata un’altra delle sue. Ospite al prestigioso Taobuk di Taormina, Gennaro Sangiuliano ha commesso una gaffe gravissima all’incontro con Paolo Conti: mentre disquisivano il Ministro se n’è uscito con “Cristoforo Colombo voleva raggiungere le Indie circumnavigando la Terra sulla base delle teorie di Galileo Galilei”.

Una frase normalissima che, se hai frequentato le scuole dell’obbligo, andrebbe bollato con un bel “bocciato e alla prossima”. Perché, se per Sangiuliano Colombo e Galileo sono cotanei, la storia invece ci insegna che il buon scienziato, nasceva 70 anni dopo. Ok, Cristoforo Colombo pure diceva che avrebbe raggiunto l’Asia orientale, definita all’epoca “Indie” ed è arrivato in America. Però oh, era alla sua prima volta e un errore glielo possiamo pure perdonare.

Ma non possiamo esimerci dell’ammonire il Ministro dell CULTURA perché lui, a differenza di Cristoforo, i testi e pure Wikipedia per una sbriciatina li ha a disposizione. Va a finire che lo scienziato e l’esploratore sono pure parenti e non lo sappiamo, tanto la storia, da oggi, è diventata soggettiva!

