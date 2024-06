“La Russia deve pagare i danni causati all’Ucraina”

StrettoWeb

“La Russia deve porre fine alla sua guerra illegale di aggressione e pagare per i danni che ha causato all’Ucraina. Secondo la Banca Mondiale, questi danni superano ormai i 486 miliardi di dollari. Non è giusto che la Russia decida se e quando pagherà per i danni causati in Ucraina“. Lo si legge nella dichiarazione finale dei leader del G7 di cui l’ANSA ha preso visione.

“Gli obblighi della Russia ai sensi del diritto internazionale di pagare per i danni che sta causando sono chiari, e quindi continuiamo a considerare tutte le possibili vie legali attraverso le quali la Russia è costretta a rispettare tali obblighi”, queste le conclusioni.

