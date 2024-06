Roccella Summer Festival, al Teatro al Castello l’unica tappa calabrese del tour “PFM canta De André Anniversary”

StrettoWeb

Tutto pronto per la sessione estiva del tour “PFM canta De André Anniversary” che partirà il prossimo 28 giugno da Piacenza e che toccherà le più importanti location estive della Penisola. Dopo il successo del tour invernale che ha fatto registrare sold out nelle 60 date che erano in cartellone, la Premiata Forneria Marconi è pronta a ripartire per una lunga serie di date live, più di 30 in tutta Italia. Tra queste anche l’unica tappa nella regione calabrese, che si terrà il 10 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC). La data rientra infatti nella ricca programmazione proposta anche per quest’anno dalla Ticket Service Calabria nell’ambito del Roccella Summer Festival, organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica.

I componenti

Quarantacinque anni dopo il tour “Fabrizio De André e PFM in concerto”, segna il ritorno sui palchi di tutta Italia della prog band più famosa al mondo per celebrare il fortunato sodalizio con il grande cantautore genovese Fabrizio De André e proporre una serie di concerti dedicati a quell’evento. I concerti vedranno sul palco una straordinaria formazione: Franz Di Cioccio (voce e batteria), Patrick Djivas (basso), Marco Sfogli (chitarra elettrica), Alessandro Scaglione (tastiere), Eugenio Mori (batteria), Special guest: Luca Zabbini (tastiera e voce) e Michele Ascolese (chitarra acustica).

La PFM, Premiata Forneria Marconi

La PFM – Premiata Forneria Marconi ha uno stile unico e inconfondibile che combina la potenza espressiva della musica rock, progressive e classica in un’unica entità affascinante. Nata nel 1970 (discograficamente nel 1972), la band ha guadagnato rapidamente un posto di rilievo sulla scena internazionale, che mantiene tutt’oggi. Nel 2016 la prestigiosa rivista inglese “Classic Rock” UK ha posizionato PFM – Premiata Forneria Marconi al 50esimo posto tra i 100 artisti più importanti del mondo, mentre “Rolling Stone” UK ha inserito l’album Photos of ghost al 19esimo posto tra i dischi più importanti della musica progressive. Nel 2018 la band ha ricevuto a Londra il prestigioso riconoscimento come “International Band of the year” ai Prog Music Awards UK e nel 2019 la rivista inglese “PROG UK” ha nominato Franz Di Cioccio tra le 100 icone della “musica che hanno cambiato il nostro mondo” (unico musicista del mondo latino).

Il programma del Roccella Summer Festival 2024

Biagio Antonacci

12 e 13 luglio

12 e 13 luglio Umberto Tozzi

6 agosto

6 agosto Emma

8 agosto

8 agosto Gigi D’Alessio

9 agosto

9 agosto Premiata Forneria Marconi

10 agosto

10 agosto Annalisa

12 agosto

12 agosto Ariete

13 agosto

13 agosto Pooh

14 agosto

14 agosto Piero Pelù

20 agosto

20 agosto Mahmood

23 agosto

23 agosto Il Volo

27 agosto

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.