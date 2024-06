StrettoWeb

La motovedetta CP 289 si sta dirigendo verso il porto di Roccella Jonica per procedere allo sbarco di tre corpi dei migranti recuperati in mare. L’arrivo della motovedetta è previsto per le ore 00:15 circa. I migranti si trovavano a bordo di una barca a vela che è affondata nelle acque del mare Ionio a circa 120 miglia dalla costa calabrese.

