Roberto Priolo nuovo dirigente della Dierre Basket Reggio Calabria

Un nuovo Dirigente esecutivo, importantissimo nella voglia di far crescere le nostre, future ed imminenti ambizioni giovanili. Roberto Priolo diventa un nuovo volto dirigenziale della Dierre Basketball Reggio Calabria. Parliamo di un dirigente sportivo calabrese di alto profilo che si occuperà di tutta la parte organizzativa della nostra attività giovanile, la quale avrà il suo start giorno 1 luglio con il primo dei due step dedicato al “Open Day” gratuito dedicato ai giovani nati nelle seguenti annate agonistiche: 2006-2007-2008-2009.

Roberto Priolo, reduce dalla bella esperienza federale al Trofeo del Mediterraneo, manifestazione che ha visto scendere in campo le realtà giovanili di Puglia, Basilicata, Sicilia e Calabria, in passato ha ricoperto incarichi dirigenziali importanti presso la Viola Reggio Calabria e la Vis. E’ reduce da un anno, sempre in ambito giovanile, in casa Nuovo Basket Soccorso. Nella sua carriera dirigenziale, tanti incarichi a marchio Fip, tra i quali spicca il ruolo di Responsabile Organizzativo dei Centri Tecnici Federali per la Calabria. Lavoratore instancabile, innamorato della Pallacanestro, competenza e conoscenza dei regolamenti da categorie superiori, Roberto metterà le sue competenze al servizio dei giovani atleti bianco-blu.

