Ritiro ingombranti, Messinaservizi: “ecco chi deve riconfermare la penotazione”

A seguito di un blocco e ripristino dei sistemi del gestore del Call Center di Messinaservizi Bene Comune, tutte le prenotazioni di ritiro ingombranti effettuate precedentemente alla data del 3 giugno 2024 dovranno essere riconfermate.

Tutte le utenze in possesso del numero di prenotazione potranno contattare il numero verde 800-042222 o inviare una mail all’indirizzo confermaritiro@messinaservizibenecomune.it chiedendo di essere reinseriti nella data già programmata senza perdere la priorità acquisita precedentemente. Messinaservizi si scusa per il disagio pur non essendo dipeso dalla nostra società.

