Rinnovabili e transizione energetica: il futuro del Paese si decide in Calabria

Ricercatori e Professori Universitari, rappresentanti dei più importanti enti di Ricerca Italiani e di Istituzioni Pubbliche e private, provenienti da tutt’Italia, si incontreranno al Mediterraneo Palace Hotel di Amantea, il prossimo giovedì 13 giugno 2024 per affrontare e discutere di alcuni tra i più importanti temi che caratterizzeranno il futuro della Transizione Energetica, Comunità di Energia Rinnovabile e autoconsumo diffuso, mobilità sostenibile e formazione universitaria nel settore dell’Ingegneria dell’energia Elettrica.

“L’incontro è stato promosso dal Gruppo Universitario di Sistemi Elettrici per l’Energia (GUSEE) ed è organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale (DIMEG) dell’Università della Calabria e della locale unità di ricerca – ha dichiarato il Prof. Daniele Menniti, Ordinario di Sistemi elettrici per l’Energia presso l’Uncal e responsabile dell’Unità di Ricerca, precisando che “il GUSEE ha lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca scientifica universitaria nell’ambito dei Sistemi Elettrici ed Elettronici

per l’Energia svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della transizione energetica”.

Con un impegno costante nella ricerca e nella formazione, il GUSEE (https://gusee.it/) si propone come un laboratorio di idee e soluzioni per un futuro energetico sostenibile e resiliente, promuovendo la condivisione delle conoscenze relative alle più avanzate tecnologie che caratterizzano l’ingegneria elettrica e gli aspetti connessi alla Transizione energetica.

Il programma della due giorni

Dopo i saluti istituzionali di rito da parte, l’incontro sarà articolato in due giornate. Durante la prima giornata si svolgeranno ben tre tavole importantissime rotonde nelle quali verranno coinvolti decisori politici e stakeholder istituzionali che, a vario titolo, sono tra i principali attori della transizione energetica a livello nazionale e Regionale.

La prima tavola rotonda sarà incentrata sulle configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (CACER), il loro ruolo cruciale nelle Comunità Energetiche Rinnovabili Comunità Energetiche Rinnovabili.

Verranno presentate le principali esperienze di ricerca e applicative condotte dagli atenei italiani in termini di innovazioni tecnologiche, e analizzate le sfide normative e le opportunità di mercato, con l’obiettivo di delineare una road map che consenta alle Comunità Energetiche di diventare i pilastri di una transizione energetica più verde, decentralizzata e che metta il cittadino al centro, non più spettatore ma attore principale.

La seconda tavola rotonda affronterà il tema della mobilità sostenibile, un settore chiave per la riduzione dell’impronta carbonica globale. Verranno analizzate e discusse le tendenze emergenti, come l’elettrificazione dei trasporti e le evoluzioni delle “infrastrutture su ferro”, le tematiche legate all’infrastrutture portuali portualità, i sistemi di mobilità condivisa e le infrastrutture di ricarica, e come queste innovazioni possano essere integrate efficacemente nelle nostre città e comunità.

La terza tavola rotonda esplorerà le difficoltà incontrate dalle aziende nel reperire ingegneri con laurea in ingegneria elettrica. Verrà affrontato il tema del divario tra le competenze richieste dal mercato del lavoro e la formazione accademica, discutendo strategie per attrarre e formare la prossima generazione di ingegneri elettrici che saranno i protagonisti della rivoluzione energetica.

Il programma in dettaglio: Programma GUSEE

