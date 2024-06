Il responsabile legalità del Pd a Reggio Calabria per l’antimafia: “operazione conferma mutamento della ‘ndrangheta”

StrettoWeb

“L’operazione portata a termine ieri a Reggio Calabria conferma il mutamento delle organizzazioni criminali, sempre più capaci di cambiare fisionomia, infiltrandosi nei processi economici e finanziari e danneggiando i territori. Frodi fiscali per oltre 62 milioni, un dato impressionante. Voglio complimentarmi con la Procura di Reggio Calabria e con le forze dell’ordine per i risultati raggiunti con questa indagine“. Lo afferma il senatore Enza Rando, responsabile Legalità del Partito Democratico, arrivando a Reggio Calabria per una missione della commissione bicamerale antimafia.

“Il rapporto della Dia presentato al Parlamento conferma l’aumento della presenza delle mafie in economia, con una rapida crescita delle interdittive nelle Regioni del Nord. Un quadro allarmante che richiede il rafforzamento dei controlli e dei processi di trasparenza, unica via per affermare legalità”, conclude il parlamentare dem.

