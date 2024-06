Regionali Piemonte, al via lo spoglio: tutti i RISULTATI in tempo reale

StrettoWeb

Al via lo spoglio in Piemonte per le elezioni regionali. Sono 5 candidati presidente a guidare 557 candidati in tutte le province piemontesi, 323 dei quali sul collegio di Torino: il presidente uscente Alberto Cirio per la coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e dalla civica Piemonte moderato e liberale; la candidata del centrosinistra Gianna Pentenero, sostenuta da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, lista Piemonte ambientalista e solidale, Stati Uniti d’Europa e lista civica Pentenero; Sarah Disabato con il Movimento 5 Stelle. Infine, la pasionaria No Tav ed ex consigliere del M5S Francesca Frediani con Piemonte Popolare e l’avvocato Alberto Costanzo candidato di Libertà, la lista di Cateno De Luca.

AGGIORNAMENTI Prima proiezione, Cirio al 53% Nella prima proiezione per le regionali in Piemonte Alberto Cirio del centrodestra è al 53%, Gianna Pentenero del centrosinistra è al 35,4%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai . Il campione è del 6%.

La proiezione: 31 consiglieri al centrodestra La proiezione teorica dell’attribuzione dei seggi nel prossimo Consiglio regionale del Piemonte, sulla base dei risultati delle Europee, ne assegna 31 al centrodestra (23 dei partiti più il presidente più 7 della lista regionale del presidente), 16 al centrosinistra e 4 a M5S. “Sono stati presi in considerazione – precisa una nota di Palazzo Lascaris – solo i gruppi di liste e le coalizioni regionali riconducibili a liste presenti nella competizione per il Parlamento europeo; pertanto, al gruppo di liste Piemonte popolare non sono stati attribuiti voti in quanto tale schieramento non è presente alle elezioni europee. Non è calcolato l’eventuale voto disgiunto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.