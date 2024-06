Regionali Piemonte, si ritira candidato del M5S: è indagato per reati fiscali

StrettoWeb

Marco Allegretti, candidato consigliere regionale in Piemonte con il Movimento 5 Stelle, ha scelto di ritirarsi dalla corsa elettorale. “Ho appreso di un’inchiesta che mi coinvolge, ma sono certo della trasparenza del mio operato. Sono altresì convinto che anche questa inchiesta si concluderà favorevolmente per me e che, anche in questo caso, l’unico strascico giudiziario saranno le querele che sono stato già costretto a presentare per difendere il mio onore. Il rigore etico e la serietà professionale che mi caratterizzano mi spingono tuttavia a fare immediatamente un passo indietro”, afferma Allegretti.

“Non voglio mettere in nessun modo in imbarazzo il M5s e voglio evitare che possano essere usate queste illazioni per strumentalizzarne l’azione politica”, rimarca Allegretti, ingegnere elettronico, ricercatore al Politecnico di Torino e presidente dell’Ordine degli ingegneri di Asti.

