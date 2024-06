Regionali Piemonte: gli exit poll, i DATI di Ciro, Pentenero e Di Sabato

StrettoWeb

Urne chiuse, in Piemonte per le elezioni regionali. Sono stati 5 candidati presidente a guidare 557 candidati in tutte le province piemontesi, 323 dei quali sul collegio di Torino: il presidente uscente Alberto Cirio per la coalizione di centrodestra composta da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e dalla civica Piemonte moderato e liberale; la candidata del centrosinistra Gianna Pentenero, sostenuta da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, lista Piemonte ambientalista e solidale, Stati Uniti d’Europa e lista civica Pentenero.

Sarah Disabato con il Movimento 5 Stelle. Infine, la pasionaria No Tav ed ex consigliere del M5S Francesca Frediani con Piemonte Popolare e l’avvocato Alberto Costanzo candidato di Libertà, la lista di Cateno De Luca.

Gli exit poll

Alberto Cirio: 50,0% – 54,0%

Gianna Pentenero: 34,0% – 38,0%

Sarah Disabato: 7,0% – 9,0%

Francesca Frediani: 1,5% – 3,5%

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.