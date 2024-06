Reggio Calabria, un weekend di teatro con Officine Jonike Arti | DETTAGLI

StrettoWeb

Un weekend d’estate ricco di appuntamenti teatrali quello proposto da Officine Jonike Arti, capaci di spaziare dalla riflessione alla narrazione. Si parte con “Antigone. Il sogno della farfalla” tratto da un testo della filosofa spagnola María Zambrano, con la regia di Americo Melchionda e l’interpretazione di Maria Milasi. Uno spettacolo che porta sul palco le profonde riflessioni filosofiche di Zambrano unite alle visioni di Antigone sotto forma di tutti gli affetti negati della sua esistenza (Ismene, Giocasta, Edipo, la nutrice Anna), come fossero ombre.

Lo spettacolo è in scena a Bova, al borgo gioiello dell’Area Grecanica, sabato 22 giugno alle ore 19:30, nel “Giardino delle Parole” del Museo Rohlfs. L’appuntamento con l’eroina di Tebe verrà replicato domenica 23 giugno alle ore 19.30 in un altro sito prezioso della provincia di Reggio Calabria, alla Sala del Pozzo presso il Fortino Poggio Pignatelli di Campo Calabro, in cui lo spettacolo prenderà forma e vita coadiuvato dal bellissimo contesto. Spazio anche per la narrazione per l’inizio di settimana successivo con “La guerra di Paulinuzzu Millarti”, di e con Andrea Puglisi, spettacolo vincitore del Premio “Più a Sud di Tunisi” per l’interpretazione, la drammaturgia e la regia in scena lunedì 24 giugno ore 21.00 al Palazzo della Cultura di Locri. Spettacoli che portano a riflettere, grazie al teatro, sulla necessità e la bellezza della pace e sulla qualità del perdono. Per info e prenotazioni telefonare (o mandare un WhatsApp) al 347 1713889 o al 345 8307784.

La produzione è a cura di Officine Jonike Arti, compagnia attualmente riconosciuta dalla Regione Calabria come Impresa di Produzione Teatrale e lo spettacolo è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 – Avviso pubblico per il finanziamento di programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

