Reggio Calabria: webinar di Poste Italiane per conoscere l’evoluzione di Hacker e AI

Anche in provincia di Reggio Calabria tornano i webinar di Poste Italiane sull’Educazione Digitale. Gli eventi sono completamente gratuiti e dedicati a favorire la consapevolezza e le conoscenze di tutti i cittadini su tematiche di grande attualità.

Mercoledì 12 giugno alle 17:00 si svolgerà la sessione dal titolo “Gli hacker: dal cyberpunk all’AI” in cui Nicola Sotira, responsabile del CERT di Poste Italiane, racconterà il mondo dell’hacking, dalla nascita del movimento letterario all’influenza sugli sviluppi software, fino alle moderne sfide poste dall’intelligenza artificiale.

Il cyberpunk è un genere letterario sviluppatosi negli anni ’60 negli Stati Uniti e si caratterizza per la rielaborazione in modo fantastico e avveniristico delle conquiste scientifiche. Si narra di cyberspazio, mondi distopici governati da intelligenze artificiali e strumenti cibernetici, ed i suoi principali rappresentanti sono stati J. C. Ballard, William Gibson, Philip K. Dick che con il suo “Ma gli androidi sognano pecore elettriche?” ha ispirato il film cult Blade Runner e Neal Stephenson che conia il termine Metaverso nel romanzo “Snow Crash”.

Non è un caso che in anni recenti questi romanzi siano tornati in auge, l’immaginario cyberpunk è quanto mai attuale perché le innovazioni che vengono raccontate nei romanzi stanno entrando a far parte della nostra realtà: AI, realtà virtuali fino alle interfacce neurali non sono più una lontana fantasia cyber.

Il movimento cyberpunk ha ispirato e influenzato generazioni di appassionati di innovazioni tecnologiche, stimolando anche cambiamenti sociali nati con i movimenti hacker, che hanno sfidato il sistema rivendicando la libertà digitale.

Il webinar si terrà in diretta a partire dalle ore 17:00, sarà possibile partecipare dal link e presentare le domande via chat al relatore.

Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite sui canali social LinkedIn, Facebook e Twitter di Poste Italiane attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di Poste Italiane quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e digitalizzazione in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

