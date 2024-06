Reggio Calabria: i vandali tornano in azione, imbrattato il monumento ai caduti di Catona

StrettoWeb

Nuovo atto vandalico a Reggio Calabria. A darne notizia il presidente del consiglio comunale, Enzo Marra: “basta! Neppure il tempo di porre rimedio allo scempio del campo sportivo di Catona che i vandali sono nuovamente tornati in azione a Catona. Questa volta hanno preso di mira piazza Matteotti e il monumento ai caduti. Mi rivolgo a voi, autori di questo atto indegno: non vi vergognate neanche un po’ per l’inesistente senso civico? Le vostre mani dovrebbero agire per la cura del bene pubblico e non per danneggiare e imbrattare tutto ciò che ci circonda”, rimarca Marra.

“Siamo davvero stanchi di tutto ciò. Ed è per questo, da cittadino prima ancora che da rappresentante delle istituzioni, che invito voi tutti ad essere presente alla manifestazione organizzata dalla parrocchia di Catona, insieme ad associazioni e istituzioni, mercoledì 5 giugno alle 18:30 nel cortile della scuola media di Catona. Lì faremo sentire tutti la nostra voce, ferma e indignata, per dire basta all’inciviltà“, sottolinea Marra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.