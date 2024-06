Reggio Calabria, un maxi schermo in pieno centro per Svizzera-Italia degli Europei con un omaggio speciale per tutti i tifosi

StrettoWeb

“L’azzurro ti cambia la vita“. E’ questa la strepitosa iniziativa di una nota attività di Reggio Calabria, sita nei pressi del Tapis Roulant nel centro storico della città. Sabato 29 giugno in occasione della partitissima della nazionale italiana alle ore 18:00 contro la Svizzera, sarà messo a disposizione un maxi schermo da 220 pollici più 2 televisori esterni adiacenti al Tapis Roulant per coinvolgere l’intera città a seguire la partita insieme!!

Tutti i presenti riceveranno un omaggio ciascuno che potrebbe cambiargli la vita (i gestori non sono nuovi a questo tipo di imprese) in più se l’Italia dovesse passare il turno si aggiungerà un’altra clamorosa sorpresa!! Tutta la città è chiamata ad unirsi sotto un unico cielo…. quello AZZURRO!! Finalmente anche in riva allo Stretto un maxi schermo per tifosi e appassionati che potranno tifare insieme nel vibrante ottavo di finale che vale tantissimo!

