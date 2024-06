Reggio Calabria, l’ultima truffa online colpisce ATAM: diffusa falsa promozione, “non siamo noi”

StrettoWeb

L’ultima tra le numerose truffe online, nell’era di Internet, colpisce ATAM, l’azienda di trasporti di Reggio Calabria. Utilizzato infatti un falso logo della società per diffondere una promozione che in realtà non esiste. “Avviso importante – scrive la società – Recentemente, abbiamo rilevato la circolazione online di false promozioni che utilizzano in modo fraudolento il logo di ATAM Spa, promettendo una metrocard gratuita. Ci teniamo a chiarire che ATAM spa non ha alcun legame con queste promozioni e non sta offrendo alcuna metrocard gratuita. Condividete per dare massima visibilità!”.

“Queste false pubblicità sono create con l’intento di trarre in inganno gli utenti, inducendoli a fornire dati personali e finanziari. Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione e a non condividere informazioni sensibili in risposta a queste offerte fraudolente. Le vostre informazioni personali e la vostra sicurezza sono per noi di primaria importanza. Pertanto, se vi imbattete in queste pubblicità ingannevoli, vi preghiamo di segnalarle immediatamente alle autorità competenti e di evitare qualsiasi interazione con queste comunicazioni non autorizzate”.

“ATAM Spa è impegnata a garantire un servizio sicuro e affidabile per tutti i suoi utenti. La vostra collaborazione è essenziale per contrastare queste attività fraudolente. Grazie per la vostra attenzione e per la collaborazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.