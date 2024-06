A Reggio Calabria 3 giorni di aperture straordinarie per scoprire i piccoli tesori della città | INFO

StrettoWeb

Dal 21 al 23 giugno la bellezza è per tutti grazie al Touring Club Italiano con Aperti per Voi Sotto le Stelle: una grande festa diffusa, in occasione dei 130 anni del TCI, con visite a luoghi aperti eccezionalmente per l’occasione, così da permettere a tutti di conoscere e ammirare piccoli e grandi tesori del nostro Paese. Chiese, palazzi, monumenti e aree archeologiche vedranno aperture straordinarie e serali per raccontare storie, svelare spazi normalmente non accessibili, riscoprire luoghi e dettagli in ambienti suggestivi, fino al tramonto…e aspettando le stelle.

Le visite

A Reggio Calabria in occasione di Aperti per Voi sotto le Stelle 2024 i volontari del Touring Club Italiano accompagnano i visitatori alla scoperta dell’Aula Consiliare di Palazzo S. Giorgio (Piazza Italia), progettata da Ernesto Basile, un ambiente riccamente arredato con gli scranni e il tavolo della presidenza, tutti realizzati secondo i disegni originali dell’architetto.

I volontari del Touring Club accompagnano anche alla scoperta della Sala Rossa o Salone di Mons. Ferro di Palazzo Corrado Alvaro (Piazza Italia), progettata dall’Architetto Camillo Autore. Intitolata a mons. Giovanni Ferro nel 1966, questa sala rappresentativa è stata restaurata per preservare il suo splendore artistico, includendo pitture murali, cornici, stucchi e arredi nobiliari.

Ad accogliere, per entrambe le visite, saranno i volontari del Touring Club Italiano impegnati in Aperti per Voi a Reggio Calabria. In occasione di Aperti per Voi sotto le Stelle il Club di Territorio di Reggio Calabria sarà presente con un punto di accoglienza in piazza Italia.

Il Touring Club ringrazia il Comune di Reggio Calabria e la Città Metropolitana di Reggio Calabria per la partecipazione straordinaria all’iniziativa Aperti per Voi sotto le Stelle 2024. L’accesso alle visite è su prenotazione. Le modalità di partecipazione e tutti i programmi sono su www.touringclub.it/sottolestelle.

Progetto “Aperto per Voi Sotto le Stelle”

Aperti per Voi Sotto le Stelle è frutto della ultradecennale esperienza del progetto Aperti per Voi del Touring Club Italiano che, dal 2005, si impegna a diffondere la consapevolezza che i patrimoni del nostro Paese siano un bene condiviso e che, quindi, sia compito di tutti prendersene cura. Proprio per questo, per partecipare alle iniziative del 21, 22 e 23 giugno è prevista una donazione libera a sostegno dei progetti del Touring Club Italiano, così da continuare a prenderci cura dell’Italia come bene comune.

Con il progetto Aperti per Voi il Touring Club Italiano dal 2005 si impegna – grazie anche ai suoi volontari – a prendersi cura di beni di eccezionale valore, garantendo l’accoglienza continuativa dei visitatori e l’attività informativa di orientamento in luoghi di arte e cultura. in 19 anni sono più di 23 milioni i visitatori accolti: oggi sono oltre 1600 i volontari attivi in oltre luoghi di 34 città in 14 regioni italiane.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.