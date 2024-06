A Reggio Calabria torna “La Lunga notte delle chiese”: info e programma

StrettoWeb

Venerdì 7 giugno alle ore 10, nel Santuario di San Paolo alla Rotonda, gli studenti della classe III D del Liceo Scientifico Volta presenteranno le audioguide realizzate nell’ambito del PCTO “Chiese aperte: l’arte racconta”, condiviso con il Museo diocesano di Reggio Calabria. Assistiti dai tutor aziendale dott.ssa Lucia Lojacono, direttrice del Museo, e scolastico prof.ssa Maria Giovanna Monaca, gli studenti negli scorsi mesi hanno studiato arte e storia della chiesa, vero e proprio tempio dell’arte sacra contemporanea a Reggio, redigendo i testi a commento delle opere d’arte, realizzandone il rilievo fotografico e pubblicandone le audioguide sulla piattaforma digitale IZITravel.

L’esperienza si è arricchita della presenza del parroco don Simone Gatto che ha guidato i ragazzi nella comprensione della complessa iconografia delle opere, ideata da mons. Francesco Gangemi. Alla realizzazione del PCTO hanno collaborato le docenti Maria Pustorino (Inglese), Domenica Pansera (Disegno e Storia dell’arte) e Simona Ambusto (coordinatrice di classe).

Il programma

Alla presentazione interverranno don Domenico Rodà, vice Direttore Ufficio beni culturali ed edilizia di culto, e la dott.ssa Maria Rosa Monterosso, Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Volta.

L’evento s’inserisce nel programma ideato dalla Parrocchia di San Paolo Apostolo in occasione della Lunga notte delle chiese che venerdì 7 giugno si celebrerà in tutta Italia all’interno dei luoghi di culto, fondendo insieme cultura, arte e musica in una chiave di riflessione e spiritualità.

Al pomeriggio, al termine della Santa Messa del Sacro Cuore di Gesù (inizio h 19) la Parrocchia alle h 20 proporrà “Trovami ! Incontro con l’arte e la musica” animato dal Coro Santa Cecilia, diretto dal maestro Marco Cuzzilla e accompagnato dall’organista Filippo Francesco Diano. Nell’occasione il Gruppo Culturale della Parrocchia di San Paolo Apostolo illustrerà lo straordinario patrimonio d’arte sacra custodito nella chiesa e il parroco don Simone Gatto proporrà spunti di meditazione ad esso ispirati.

Cosa è “La Lunga notte delle chiese”

La Lunga notte delle chiese, giunta alla sua nona edizione, è un grande evento popolare creato con l’obiettivo di dare un segno concreto della presenza della Chiesa nelle comunità e di essere un’occasione d’incontro con persone spesso distanti, risvegliandone l’interesse verso iniziative culturali e sociali in chiese che si confermano spazio vivo. Come da tradizione, anche quest’anno farà da filo comune agli eventi in programma in tutta Italia un tema espresso da una parola che suona come un invito “Trovami!”.

