Reggio Calabria, terribile incidente stradale sull’A2 tra Bagnara e Scilla: auto ribaltata

Un terribile incidente stradale si è verificato ieri sera, sabato 22 giugno, sull’A2 del Mediterraneo in direzione sud tra gli svincoli di Bagnara e Scilla, in provincia di Reggio Calabria. Un’auto, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata all’interno della galleria. Nel sinistro una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata dai soccorritori del 118 al Gom di Reggio Calabria. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco.

