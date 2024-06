Reggio Calabria, il team Trimboli Asd Karate club brilla d’oro al Wukf International Championship

StrettoWeb

Si sono svolti a Napoli il 22-23 Giugno scorso gli Open International Karate Championship Wukf con oltre 700 atleti provenienti da vari stati Europei. La società Reggina Karate Club Rc –Team Trimboli ha dominato la competizione distinguendosi nei vari tatami e conquistando ben 8 medaglie d’ Oro una d’argento e due di bronzo.La A S.D. Karate Club Reggio Calabria guidata dal maestro Santi Trimboli, icona del Karate Internazionale, Direttore Tecnico Nazionale, componente del Consiglio Direttivo Nazionale WKAEDA WORLD UNION OF KARATE-DO FEDERATIONS e dalle figlie maestri Margherita e Federica Trimboli,allenatori della nazionale Italiana WKAEDA, direttori tecnici di altro profilo tecnico. Sui tatami di gara si è distinta come sempre l’ufficiale di gara calabrese Dottoressa Stillittano Loredana, si è riconosciuta tra i tanti ufficiali di gara stranieri per la sua impeccabile professionalità e imparzialità Alla competizione era presente il Presidente Mondiale della WUKF World Karate Federations Dottor Livio Crisau, il Presidente della WUKF ITALIA M° Martorana Claudio, tutti i componenti della WUKF Italia, il Presidente della WKAEDA M° Rosario Selman e tutti i rappresentanti del Karate ad altissimo livello. Presenti gli stati: Italia, Russia, Ucraina, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Svizzera,Croazia

RISULTATI ATLETI DAI 12 ANNI ED OLTRE

DUE MEDAGLIE D’ORO per Il capitano della squadra Carlo Giuseppe Emanuele atleta di interesse mondiale, pluri campione Iitaliano ed europeo, si è distinto come sempre nella categoria cadetti Kata (forma) stile Shitoryu Cadetti Kata All Style- Open prevalendo nettamente sui suoi avversari, distinguendosi per la sua eleganza, forza, esplosività e silenziando il palazzetto durante le sue performance. Ha conquistato due medaglie d’oro staccando i suoi avversari di oltre un punto Emanuele continua a lasciare un segno evidente delle sue performance nell’esecuzione dei Kata con dei ritmi al massimo dell’esplosività tipici dello stile Team Trimboli. Emanuele sempre primo in classifica del ranking Nazionale stacca il Pass per i prossimi Campionati Mondiali in Spagna Con La Nazionale Italiana WKAEDA

Ben TRE MEDAGLIE D’ORO conquista Federica Carlo sorella di Emanuele, figlia e nipote d’arte dei maestri Santi, Margherita e Federica. L’atleta ha gareggiato in tre categorie Children D kata (forma) , Children D Kumite individuale (combattimento ) e SHOBU NIHON Kumite Rotation a squadre, conquistando tre medaglie d’oro, distinguendosi per la sua eleganza velocità e determinazione. Nonostante la giovane età Federica ha saputo primeggiare sulle sue avversarie.Il suo stile richiama quello del fratello Emanuele, della mamma Margherita, del nonno Santi e della zia Federica. Federica essendo la prima del Ranking stacca il pass per il suo primo Campionato Con la Nazionale Italiana WKAEDA

MEDAGLIA D’ORO per il maestro Margherita Trimboli nella categoria Veterans Kata All Style. Margherita figlia d’arte del maestro Santi, una vita sui tatami, una vita di vittorie, soddisfazioni, continua a far risuonare il suo nome nei Palazzettidi tutto il mondo. Conosciuta per la sua determinazione e per lo stile del Kata Shito Ryu tipico del Team Trimboli ha dominato il tatami di gara imponendosi su tutte le sue avversarie, determinate a vincere, ma la Trimboli non ha lasciato spazio a nessuno ricevendo elogi e complimenti da tutti gli arbitri internazionali. Lo stile non è acqua dice un proverbio e questo è tipico dello stile del maestro Trimboli.

Medaglia d’argento conquista l’atleta Ventura Lorenzo nella categoria Kumite Sanbon Rotation a squadre Cadetti composta da Ventura Lorenzo, Gigliotti Valentino, Patti Nicola. Lorenzo ha gareggiato in modo eccellente contro squadre fortissime, atleti di alto livello tecnico agonistico e grazie alla sua determinazione e al grande cuore è riuscito a conquistare una medaglia d’argento sfiorando per pocola medaglia d’oro. Nella categoria Kumite individuale – 65 kg conquista un quinto posto , una categoria questa piena di atleti di altissimo livello tecnico. Lorenzo entrato nel Ranking, nel mese di Settembre potrà partecipare al raduno Azzurrabili

Medaglia di bronzo conquista Marenco Aldo nella categoria Children E Kata (Forma )All Style. Aldo è riuscito a imporsi in una gara difficile gestendo gli incontri in modo eccellente contro atleti fortissimi e tutti i determinati a vincere. L’atleta è riuscito a portare a casa una sudatissima medaglia di bronzo con determinazione e spirito agonistico che lo contraddistinguono in ogni competizione. Aldo entrato nel Ranking, nel mese di Settembre potrà partecipare al raduno Azzurrabili

Medaglia d’oro conquista l’atleta La Corte Gaia nella categoria SHOBU NIHON Kumite Rotation a squadre, e riesce a imporsi nel Kumite individuale Categoria Children D conquistando un ottimo quinto posto sfiorando la medaglia di poco. Gaia atleta determinata con grandi < doti tecniche è riuscita a gestire la situazione sul tatami dimostrando una crescita a livello tecnico e gestionale e seguendo i suoi maestri con serietà maturità e passione per il karate.

Ottimo risultato degli atleti WKAEDA CALABRIA

Medaglia d’oro conquista da Mercuri Giorgia Cat Cadetti Kumite

Medaglia d’argento conquistata da Gigliotti Valentino categoria Kumite Sanbon Rotation a squadre Cadetti composta da Ventura Lorenzo, Gigliotti Valentino, Patti Nicola.

Medaglia d’argento conquistata da Patti Nicola categoria Kumite Sanbon Rotation a squadre Cadetti composta da Ventura Lorenzo, Gigliotti Valentino, Patti Nicola.

Un ottimo 4 Posto per Giorgio Ubbriaco kata Seniores

Medaglia d’oro conquistata da Necula Patrik Children B Kata

RISULTATI ATLETI FINO A 12 ANNI

Medaglia d’oro conquista Logoteta Angela nella categoria SHOBU NIHON Kumite Rotation a squadre, e un quinto posto nella categoria Kumite individuale Children D . Angela alla sua seconda esperienza a livello internazionale ha saputo affrontare la competizione con grande determinazione e passione per il karate e per i suoi maestri i quali sono tutti orgogliosi di lei.

.Medaglia di bronzo arriva per Ventura Vincenzo categoria ChildrenA Kata( forma). L’atleta nonostante la giovane età è riuscito a portare a casa una medaglia importante. Ha gareggiato in modo eccellente seguendo il suo SenseiMaestro Santi e pensando soloed unicamente a fare del suo meglio. Un quinto posto conquista nel individuale categoria Children A.

Floramo Francesco alla sua prima esperienza di gara riesce a conquistare un quinto posto nella categoria Children CKumite individuale. Tanta adrenalina, tensione, ma anche determinazione amore e passione per il suo sport il karate. Francesco ha creduto e ha fatto una splendida gara rendendo i suoi maestri pienamente soddisfatti.

Ottima la prestazione del più piccolo del gruppo Romeo Pasquale che nella categoria Children A kata (Forma) riesce a imporsi conquistando un nono posto. Categoria quella di Pasquale ricca di atleti provenienti da tutta Europa. Ragazzini forti, determinati, motivati ma soprattutto pronti a vincere e a stravincere. E così è stato anche per Pasquale che ha dimostrato tanto valore, determinazione e passione per il suo Karatee amore per il suo Sensei Maestro Santi Trimboli.

Che dire tutto il team Trimboli, il maestro Santi per primo e orgoglioso di questi grandi atleti che con sacrifici, perseveranza e passione seguono i loro maestri che sono la loro seconda famiglia e il dojo e il luogo dove ci si allena pieno di rispetto. I sacrifici sono tanti ma il maestro Santi ha saputo trasmettere ai suoi atleti tanta passione e soprattutto cuore e amore per il karate. Un ringraziamento va al Presidente della WKAEDA Rosario Selman grande Presidente che spicca sempre per la sua serietà, umiltà e grande cuore. Ringraziamento va anche ai genitori che con tanta passione e sacrificio seguono i loro figli e la società.Il Maestro Santo Trimboli l’ufficiale di Gara Dott.ssa Stillittano Loredana e i Coach della Nazionale Italiana WKAEDA il Maestro Margherita e Federica Trimboli con il team Trimboli si prepara ad affrontare competizioni di altissimo livello che partiranno già dal mese di ottobre e molti atleti saranno impegnati al collegiale della nazionale WKAEDA per i prossimi campionati mondiali che si svolgeranno in Spagna.

