Reggio Calabria, ripulita l’area che porta ai mercati ortofrutticoli a Mortara | VIDEO

StrettoWeb

Intervistato ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, Antonello Errante dipendente di Ecologia Oggi ha espresso soddisfazione per il ripristino del decoro e la pulizia della strada che porta ai mercati ortofrutticoli a Mortara, zona sud di Reggio Calabria. Dopo 10 giorni di lavoro da parte della ditta Logam, l’area è stata bonificata ed è stata anche installata una barra all’ingresso per limitare l’accesso ed evitare che si possa nuovamente creare una discarica all’aperto.

Antonello Errante ha affermato: “che bello vedere questo viale cosi pulito, anche i cittadini siano contenti di quello che abbiamo fatto. Ringraziamo l’azienda Logam che ha ripulito tutto ed ha bonificato l’area all’interno. Il mio sogno è vedere Reggio Calabria pulita”.

Antonello Errante di Ecologia Oggi sulla bonifica dell'area a Mortara

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.