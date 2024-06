Reggio Calabria: recuperata sui binari della stazione centrale una poiana con un’ala fratturata

StrettoWeb

Recuperata nel pomeriggio di ieri, un esemplare di poiana sui binari della ferrovia presso la stazione centrale di Reggio Calabria. Gli agenti della Polfer, durante i controlli meticolosi ed attenti di routine nell’area ferroviaria, hanno notato la povera creatura in difficoltà e si sono subito messi in contatto con la polizia metropolitana. Quest’ultima ha avvertito le guardie ecozoofile ANPANAGEPA, le quali si sono prontamente recate sul posto, mettendo in sicurezza l’animale appartenente alla fauna selvatica protetta.

La poiana si presentava sofferente, con un’ala completamente fratturata ed in stato di disidratazione. Rifocillata e soccorsa, vigilata tutta la notte dalle guardie zoofile, stamattina, per merito della polizia metropolitana, è arrivata al cras di Catanzaro. La triangolare sinergia tra Polfer, polizia metropolitana e guardie ecozoofile, ha permesso di mettere in salvo un povero volatile in difficoltà.

