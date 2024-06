Reggio Calabria, tutto pronto per il 6° Memorial Paolo Costantino

StrettoWeb

Al Cine Teatro Metropolitano di Reggio Calabria, giorno 23 giugno 2024, si terrà il 6° Memorial Paolo Costantino. Come sempre L’Associazione Culturale “Paolo Costantino” ha previsto due momenti. Una prima parte culturale dove si terrà un dibattito socio-culturale a cura del Dr. Rodolfo Malaspina, dove si parlerà di Reggio Calabria tra passato presente e futuro.

Interverranno: Dr. Demetrio Delfino – Presidente Circolo Reggio Sud; Dr.ssa Anna Nucera – ex Preside ITT Panella-Vallauri; Dr. Giovanni Latella – Delegato allo Sport Comune di Reggio Calabria; Dr. Marcantonino Malara – Consigliere Comunale del Comune di Reggio Calabria; Dr.ssa Giuliana Barberi – Commissaria Pari Opportunità Città Metropolitana Reggio Calabria; On. Giovanni Nucera ex Assessore Regionale; Dr. Giuseppe Falcomatà Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Reggio Calabria. A seguire ci sarà un concerto musicale della band “Tintarella di Luna”. Presenterà la serata la Dr.ssa Tatiana Costantino.

