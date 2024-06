Reggio Calabria, processo Pedigree 2: assolto l’imprenditore Antonino Fallanca, dissequestrato il noto colorificio

StrettoWeb

In data martedì 11 giugno il Tribunale di Reggio Calabria ha emesso la sentenza di primo grado (rito ordinario) in riferimento al procedimento penale a carico dell’imprenditore Antonino Fallanca e altri, imputati nell’operazione “Pedigree 2” (avviata nell’ottobre 2020) con l’accusa di essere appartenenti alla cosca Serraino.

L’imputato Antonino Fallanca, difeso dall’avvocato Giuseppe Nardo, è stato assolto da tutti i reati ascrittigli per non aver commesso il fatto. Il Tribunale ha dichiarato l’immediata liberazione dell’imputato, disponendo inoltre il dissequestro di tutti i beni facenti capo al Fallanca, in particolare dell’esercizio commerciale “Fallanca Colori Srl”, noto colorificio della città sito in Viale Europa, 79.

