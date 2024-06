Reggio Calabria: 3° incontro di giugno del Rhegium Julii, ospite il giornalista Santo Strati

StrettoWeb

Lunedì 17 giugno, alle ore 19.00, presso il Circolo tennis “Rocco Polimeni” nell’ambito del ciclo d’incontri del Rhegium Julii denominato A las siete de la tarde, sarà presentato l’ultimo libro di Santo Strati Calabria, Italia, edizioni Media&Book, Premio speciale Rhegium Julii per il giornalismo 2023.

Il testo, l‘ennesimo omaggio che Santo Strati ha dedicato a alla Calabria è stato recentemente presentato al Salone del libro di Torino nel padiglione della Regione Calabria. Per l’occasione sono previsti gl’interventi del Presidente del Circolo ospitante Ezio Privitera e di Pino Bova per il Rhegium Julii. Seguiranno i commenti di Enzo Filardo e mario Musolino. Le conclusioni saranno tratte dallo stesso autore.

Giornalista professionista dal 1974. Ha lavorato per quotidiani e periodici nazionali e per la RAI. Dal 2017 ha fondato e dirige il quotidiano web digitale Calabria live che gode di ampia diffusione in tutto il mondo. Nel 1972 ha scritto con Luigi Malafarina e Franco Bruno una storia monumentale sulla “Rivolta di Reggio”. Buio a Reggio con cui ha conquistato il premio Rhegium Julii per la saggistica.

Nel 2016, con Peppino Accroglianò, ha dato alla luce Calabria nel cuore. Infine Calabria Italia. Santo Strati è stato inserito dalla Regione Calabria nel Comitato scientifico per i festeggiamenti del Centenario dalla nascita di Saverio Strati.

