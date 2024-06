A Reggio Calabria la presentazione del Libro “Dio è felicità” di Paolo De Martino

StrettoWeb

Venerdì 21 giugno alle ore 18.00, presso l’Auditorium Santa Maria della Neve a Riparo di Cannavò, Reggio Calabria, si terrà la presentazione del libro “Dio è felicità” del noto biblista Paolo De Martino. L’evento sarà moderato dal Parroco di Cannavò-Riparo-Prumo, don Giovanni Gattuso. Paolo De Martino (1971) è professore di religione, sposato e con due figli. Dopo il Baccalaureato in Filosofia presso l’Università Pontificia Salesiana, ha conseguito il Baccalaureato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. È socio aggregato dell’ABI (Associazione Biblica Italiana). Ordinato diacono permanente nel 2015, attualmente è Responsabile Apostolato Biblico della Diocesi di Torino. Attraverso incontri e conferenze promuove la conoscenza della Bibbia e l’ascolto della Parola di Dio.

De Martino nel suo libro “Dio è felicità”, prendendo spunto da alcuni passi evangelici, mostra come possiamo “considerare i Vangeli come autentiche mappe per la caccia al tesoro della felicità”. Certo, afferma l’Autore, il cristianesimo sembra tutto fuorché una fede gioiosa. D’altra parte, il suo simbolo, è la croce. Eppure, a ben vedere, “è proprio la croce che dice fino a che punto Dio è amante della vita, fino a che punto Dio ama le creature. Per amore Gesù accetta di morire. La via della felicità è il “dovere dell’amore”, perché l’amore va sempre fino alla fine. È sulla croce che Cristo ne ha manifestato la misura. La cosa strana è che Gesù sia morto, non che sia risorto (era Dio!). Molto spesso pensiamo che la centralità della croce nell’esperienza cristiana consista in una sorta di attaccamento per la sofferenza. Chi vive in tale prospettiva ha completamente frainteso il messaggio evangelico”.

Oltre al suo ruolo nell’Apostolato Biblico, De Martino è autore di numerosi articoli e libri che esplorano vari aspetti della Bibbia e della spiritualità cristiana. Le sue opere si distinguono per l’approccio chiaro e accessibile, che consente ai lettori di comprendere meglio i messaggi contenuti nei testi sacri e di applicarli nella loro vita quotidiana.

La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve ha promosso ed organizzato diversi eventi nel corso dell’anno per aiutare i fedeli a crescere nella conoscenza della fede, della speranza e della carità. Queste iniziative sono state pensate per un approfondimento della Bibbia e per rafforzare il senso di comunità e favorire un cammino spirituale condiviso.

