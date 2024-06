Reggio Calabria, al Polo Sud di Via Gebbione un punto prelievi efficiente per la salute dei cittadini

StrettoWeb

Un punto prelievi efficiente che soddisfa le esigenze dei pazienti di tutta la città. Il laboratorio di analisi del Polo Sanitario Provinciale RC Sud, in via Padova, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 9,30, guidato meticolosamente dalla dottoressa Cetty Battaglia insieme alle infermiere Angela Di Giorgio e Angela Morabito, oltre ad essere per molti un punto vicino casa, comodo, garanzia della qualità offerta, avvicina sempre più i servizi essenziali ai cittadini.

E sono proprio gli utenti a mettere in evidenza “l’impeccabile prestazione offerta quotidianamente dalle infermiere, due veri angeli, altamente professionali ed umane con tutti, con i più fragili, gli anziani, i malati cronici, le donne in gravidanza, i bambini”.

“Questo laboratorio è la dimostrazione che possiamo contare su validi medici e operatori sanitari presenti per i cittadini e per la loro salute – afferma la signora Lucia in attesa di fare il prelievo -. E’ un servizio che tutti possono fare senza necessità di prenotazione, basta presentarsi muniti di impegnativa e tessera sanitaria. E’ un punto assistenziale in linea con i sistemi sanitari più evoluti, dove si esaltano le grandi professionalità del nostro territorio, a cominciare dalla referente Battaglia e da uno staff di operatori che ascoltano i bisogni dell’utente ottimizzando i tempi”.

Il laboratorio del Polo Sud, con ingresso diretto e percorsi di accesso garantiti per pazienti disabili, permette quindi risposte sempre veloci e la competenza del personale, fa sì che sia un punto di riferimento territoriale per le analisi cliniche. Ricordiamoci sempre, che i pazienti chiedono attenzione e responsabilità quando ci si occupa della loro salute e questi servizi sono cruciali per una comunità che necessita risposte diagnostiche in tempi brevi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.