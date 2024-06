Reggio Calabria, Pazzano esulta per il consiglio comunale aperto sul Ponte sullo Stretto

StrettoWeb

“Ci siamo impegnati perché il tema del Ponte non venisse ignorato dall’amministrazione di Reggio e del territorio metropolitano. L’1 marzo abbiamo chiuso la nostra assemblea pubblica con questo impegno. Con determinazione abbiamo portato contenuti e argomenti perché questo dibattito aperto con i movimenti, i partiti, le associazioni, i comitati avvenisse in un confronto pubblico e in uno spazio istituzionale e deputato a decidere, a scegliere, a prendere iniziative politiche”. E’ quanto afferma La Strada con Saverio Pazzano.

“Ecco, non abbiamo mollato, ce l’abbiamo fatta. Ora occorre che lo spazio sia riempito di partecipazione e presenza. Perché questa è la Politica. Consiglio Comunale aperto sul Ponte sullo Stretto. Venerdì 14 giugno alle ore 16.30 a Piazza Italia. Per le cittadine e i cittadini sarà possibile intervenire previa prenotazione come portavoce di associazione, movimento, gruppo politico o sindacato. Che viva lo Stretto!”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.