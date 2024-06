Reggio Calabria, al Parco lineare Sud parcheggi dove vuoi

StrettoWeb

Sarà un’estate bollente e caotica per i reggini che frequentano il litorale del Parco Lineare Sud dove da questa mattina, in molti si sono recati per prendere un pò di sole, fare un bagno o, semplicemente, trascorrere qualche ora a passeggiare sulla battigia.

Da tempo, residenti e cittadini aspettavano l’apertura della strada e, oramai da qualche mese, la ditta appaltatrice ha finito i lavori e il tratto viario (che parte dal ponte Calopinace sino all’argine Sant’Agata) è percorribile anche con le automobili. Peccato però, che mancano le aree di sosta e i bagnanti parcheggiano la propria autovettura proprio sulla strada, già abbastanza stretta, riducendo ulteriormente la carreggiata. Per non parlare dove è stato predisposto il parco giochi per i bambini e anche lì, si crea un ingorgo dove si ha difficoltà a passare pure a piedi.

Sono proprio i residenti a lamentarsi e a spronare l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria perchè vogliono sapere “se i lavori sono effettivamente finiti, visto le pessime condizioni della spiaggia, delle aiuole piene di erbacce e immondizia, la piazzetta sporca di vetri e detriti, lo scarico delle fogne a mare, cestini colmi di spazzatura e, soprattutto, una strada dove sfrecciano macchine e moto come se fosse una pista da rally”.

Effettivamente, uno dei posti più belli della città forse, meriterebbe molta più attenzione visto i vari ritardi di consegna nel corso degli anni e più cura se davvero si vuole rispettare l’aspetto culturale del progetto come rispecchia il murales che racconta la storia di Reggio Calabria.

“Potevano pensare a più aree di sosta, ve ne è una sola andando verso il Calopinace, per consentire ai visitatori, a chi frequenta da anni questa spiaggia, di poter venire tranquillamente a mare e invece, quest’estate lotteremo per poter fare un bagno o entrare a casa nostra – afferma una residente -. E poi, sono state ultimate le strutture, la Casa del pescatore e il lido con annessi servizi? Ma, soprattutto, ci saranno quotidianamente controlli da parte delle autorità preposte per evitare pericoli, risse e incidenti nella zona? Aspettavamo con ansia l’apertura di questa area ma siamo preoccupati, chi abita qui vuole vivere sereno”.

Parco lineare Sud, c'è da spostare più di una macchina

