Reggio Calabria: il paper del Prof Marino pubblicato su Heliyon, prestigiosa rivista mondiale

Il paper del Prof. Domenico Marino, docente di Economia politica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, pubblicato su Heliyon, prestigiosa rivista mondiale, nel 2024, esplora la complessità delle dinamiche del doping nello sport utilizzando modelli ecologici e biologici abbinati alla teoria dei giochi evolutivi. L’obiettivo è comprendere i meccanismi sottostanti che spingono gli atleti al doping e proporre politiche efficaci per contrastare il fenomeno. Il doping ha radici antiche, risalenti alle prime Olimpiadi, dove gli atleti utilizzavano sostanze per migliorare le prestazioni. Le pressioni per ottenere alte prestazioni, il desiderio di miglioramento fisico e le influenze sociali e culturali sono tra i principali fattori che spingono gli atleti al doping.

La natura clandestina del doping rende difficile misurare accuratamente la sua prevalenza e le variazioni nei metodi di test antidoping, e la riluttanza degli atleti a confessare l’uso di sostanze dopanti complicano ulteriormente la raccolta di dati affidabili. Il paper utilizza un modello basato sulla teoria dei giochi evolutivi per simulare le interazioni competitive tra atleti che dopano e quelli che non lo fanno, identificando tre possibili esiti: prevalenza esclusiva del doping, assenza di doping, e coesistenza di entrambe le strategie. Il modello suggerisce che l’incremento delle sanzioni e dei controlli può influenzare significativamente la dinamica del doping. Un aumento del costo atteso del doping, comprendente sanzioni e perdita di reputazione, può ridurre l’incidenza del doping.

Le simulazioni basate sul modello mostrano come la dinamica della competizione tra atleti dopanti e non dopanti evolve in funzione delle sanzioni e della probabilità di essere scoperti. Con valori sufficientemente alti delle sanzioni, il sistema può evolvere verso una situazione in cui prevalgono gli atleti che non usano doping. Il doping è un fenomeno complesso che cresce con l’aumentare della competitività nello sport e nella società. Oltre a sanzioni amministrative, è necessario instaurare un forte meccanismo di disapprovazione sociale per rendere il doping psicologicamente e socialmente costoso. Le strategie antidoping devono essere multifaccettate e basarsi su una comprensione approfondita delle motivazioni degli atleti.

