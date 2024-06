Reggio Calabria, Paolo De Martino presenta il libro “Dio è Felicità”

StrettoWeb

In un evento sentito e partecipato, ieri sera presso l’Auditorium Santa Maria della Neve a Riparo di Cannavò, il biblista Paolo De Martino ha presentato il suo nuovo libro intitolato “Dio è Felicità”, un’opera che accompagna il lettore in un viaggio evangelico alla ricerca del segreto della vera felicità.

L’autore, insegnante di religione, è sposato e ha due figli. Ha conseguito il baccalaureato in Filosofia presso l’Università Pontificia Salesiana e in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. È socio aggregato dell’ABI (Associazione Biblica Italiana) e, ordinato diacono permanente nel 2015, è responsabile del Settore Apostolato Biblico della diocesi di Torino. Attraverso incontri, conferenze e social network, De Martino promuove con passione la conoscenza della Bibbia e l’ascolto della parola di Dio.

L’incontro

L’incontro, moderato dal parroco della Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve (comprende le frazioni di Prumo, Riparo, Cannavò) don Giovanni Gattuso, ha visto la partecipazione di un pubblico che ha rivolto numerose domande all’autore. Nel suo libro, Paolo De Martino prende spunto da alcuni passi evangelici per mostrare come possiamo considerare i Vangeli come autentiche mappe per la caccia al tesoro della felicità. L’autore sottolinea come il cristianesimo, nonostante il simbolo della croce che può sembrare indicare una fede priva di gioia, in realtà parli profondamente dell’amore di Dio per la vita e le sue creature.

Le parole dell’autore

Egli afferma: “è proprio la croce che dice fino a che punto Dio è amante della vita, fino a che punto Dio ama le creature. Per amore Gesù accetta di morire. La via della felicità è il “dovere dell’amore”, perché l’amore va sempre fino alla fine. È sulla croce che Cristo ne ha manifestato la misura. La cosa strana è che Gesù sia morto, non che sia risorto (era Dio!). Molto spesso pensiamo che la centralità della croce nell’esperienza cristiana consista in una sorta di attaccamento per la sofferenza. Chi vive in tale prospettiva ha completamente frainteso il messaggio evangelico”.

De Martino spiega che per comprendere davvero la felicità cristiana, è necessario darle la giusta definizione e dimensione. La felicità, secondo lui, non è una gioia effimera, né è determinata dal successo, dal benessere o da emozioni forti. I Vangeli, infatti, mostrano chiaramente che la felicità non deriva da qualcosa, ma da qualcuno. «Non si è felici con qualcosa, ma con qualcuno. La felicità cristiana è un cammino compiuto con qualcuno. Non è avere, ma amare e sentirsi amati», afferma l’autore, invitando i lettori a riscoprire il significato profondo della felicità attraverso le parole del Vangelo.

La presentazione di “Dio è Felicità” ha offerto una preziosa occasione per riflettere su questi temi, grazie anche alla capacità di Paolo De Martino di trasmettere con chiarezza e passione il suo messaggio. Il libro promette di essere una guida illuminante per chiunque desideri intraprendere un percorso di ricerca della vera felicità attraverso la fede cristiana. Dopo la celebrazione Eucaristica, De Martino ha concluso la serata con la cena in piazza a Cannavò organizzata dai portatori della vara della Beata Vergine Maria delle Grazie e del Carmelo della parrocchia.

