Reggio Calabria, nuove nomine nella Diocesi: cambiano i Preti in alcune Parrocchie | NOMI

StrettoWeb

Tempo di nuove nomine nella Chiesa reggina. L’Arcivescovo della Diocesi Reggio Calabria-Bova, Fortunato Morrone, ha infatti annunciato i cambi di Sacerdote in alcune Parrocchie. C’è chi subentrerà a breve, a partire dall’1 luglio, e chi lo farà dall’1 settembre. “Carissimi, rendo grazie al Signore per la bella Chiesa di Reggio – Bova, in cui Egli ha profuso tanti doni di santità e di amore. Ringrazio i confratelli per la testimonianza della carità pastorale che si esprime ogni giorno nel servizio sincero e nella dedizione generosa. Ho così disposto a provvedere ai bisogni che si sono presentanti nel cammino che Egli ci dona di fare insieme a Lui”, comincia così la nota di Morrone.

“Nel vivo desiderio di ridare serenità all’intera comunità del Seminario Arcivescovile “Pio XI” nel prosieguo del proprio cammino educativo, accolte le dimissioni dell’intera Equipe educativa, provvedo alla costituzione di una nuova Equipe, a partire dal 1° settembre 2024, con le nomine delle seguenti persone:

Simone Vittorio Gatto, rettore del Seminario Arcivescovile “Pio XI”.

Emanuele Benedetto, vice-rettore del Seminario Arcivescovile “Pio XI”.

Gabriele Bentoglio cs, padre spirituale del Seminario Arcivescovile “Pio XI”.

Blaise Maurice Mbaruschingabire, prefetto degli Studi del Seminario “Pio XI”.

Contestualmente provvedo agli avvicendamenti nelle Parrocchie e Cappellanie con le nomine dei seguenti presbiteri, a partire dal 1° luglio 2024:

Antonino Iannò, co-parroco di S. Maria e i XII Apostoli in Bagnara Calabra (RC).

Antonio Circosta, co-parroco di S. Maria e i XII Apostoli in Bagnara Calabra (RC).

Carmelo Perrello, amministratore parrocchiale di S. Maria del Buon Consiglio in Concessa di Reggio Calabria.

Lorenzo Tortorella, vicario parrocchiale di S. Aurelio Vescovo in Arghillà di Reggio Calabria.

E a partire dal 1° settembre 2024:

Davide Amadeo, parroco di S. Maria dell’Arco in Bovetto di Reggio Calabria e amministratore parrocchiale di S. Maria Madre della Consolazione in Oliveto di Reggio Calabria.

Roberto Aparo, parroco di Santi Giovanni Nepomuceno e Filippo Neri in Arangea di Reggio Calabria.

Angelo Battaglia, parroco di S. Maria di Porto Salvo in Gallico Marina di Reggio Calabria.

Nicola Casuscelli, parroco di Maria SS. Immacolata in Scilla (RC).

Francesco Cuzzocrea, parroco di S. Maria del Buon Consiglio in Ravagnese di Reggio Calabria.

Emmanuel Mbamba, parroco di S. Aurelio Vescovo in Arghillà di Reggio Calabria.

Antonino Pangallo, parroco di S. Paolo Apostolo in Reggio Calabria.

Vincenzo Catania, amministratore parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano in Acciarello di Villa S. Giovanni.

John Leula, amministratore parrocchiale di Maria Ss. Annunziata e S. Nicola di Bari in Roghudi di Reggio Calabria.

Francesco Velonà, amministratore parrocchiale di S. Giuseppe in Villa S. Giuseppe in Reggio Calabria.

Candiloro Simone Costarella, vicario parrocchiale di S. Caterina V. e M. in Reggio Calabria.

Daniele Mileto, vicario parrocchiale di S. Luca Evangelista in Reggio Calabria.

Fabrizio Namia, vicario parrocchiale di Maria Ss. Immacolata di Melito Porto Salvo.

Eduardo Armando Turoni, cappellano spirituale dell’Hospice “Via delle Stelle” in Reggio Calabria”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.